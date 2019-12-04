كيف شاركت الدوحة في لقاءات العرب منذ المقاطعة؟

للمرة الثانية يتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة الخليجية المقرر عقدها بالرياض في العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن شاركت الدوحة في أعمال القمة الخليجية السابقة عام 2018، والتي عقدت في العاصمة السعودية أيضًا برئاسة عاهل المملكة.



وتسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين، تضمنت دعوته لحضور اجتماع القمة الخليجية في دورتها الأربعون بالرياض، وتسلم الرسالة، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال استقباله عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فيما لم يتم الإعلان عن مستوى التمثيل القطري حتى الآن.



وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف، بينما ظلت سلطنة عمان على الحياد.



ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها قطر دعوة السعودية لحضور فعاليات عربية أو خليجية تقام على أراضيها، إلا أنه منذ الإعلان عن تسلم تميم بن حمد آل ثاني، رسالة الملك سلمان، سارعت الصحف الدولية والعربية في الحديث عن مؤشرات لانفراجة مرتقبة في الأزمة الخليجية المستمرة نحو ما يقرب من ثلاثة أعوام، وهو ما حدث أثناء القمة الخليجية السابقة عام 2018.



ويعد توجيه الدعوات إلى القادة العرب للمشاركة في القمم العربية أو الخليجية، إجراءًا دبلوماسيًا على الدولة المضيفة إزاء كافة أعضاء مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية، بغض النظر عن طبيعة الخلافات الدبلوماسية القائمة بين أطرافها، ومن ثم، فإنه من غير الممكن اعتبار مجرد توجيه الدعوة مؤشرًا لحدوث انفراجة مرتقبة بمعزل عن مستوى التمثيل القطري المشارك في هذه الاجتماعات، في السطور التالية، ترصد "الدستور" مستويات التمثيل القطري في القمم العربية والخليجية منذ اندلاع المقاطعة العربية.



- القمة الخليجية بالرياض 2018

وفي العام الماضي، تلقى أمير قطر دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية في دورتها الـ39 بالعاصمة السعودية الرياض.



وجاء التمثيل القطري بهذه القمة، في المستوى الأقل دبلوماسيًا مقارنة بالدول الخليجية الأخرى التي شهدت حضورًا على مستوى القادة والملوك والأمراء، بينما اقتصر الحضور القطري على وزير الدولة للشئون الخارجية.



واستقبل العاهل السعودي خلال هذه القمة، قادة الدول الخليجية المشاركة، ومن بينهم: العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دول الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن مجمد آل سعيد، نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



فيما قام ترأس وفد قطر، وزير الدولة القطري للشئون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، إلى الرياض، وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، الدكتور نزار بن عبيد مدني.



- القمة العربية بالظهران 2018

لم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها قطر تمثيلًا ضعيفًا بين أشقائها العرب، وإنما سبقها حضور قطر للقمة العربية التاسعة والعشرون التي عقدت في 15 أبريل 2018 بمدينة الظهران السعودية، وسُميت بـ"قمة القدس".



وشارك في هذه القمة عشرون رئيسًا عربيًا، من أهمهم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والرئيس التونسي باجي قايد السبسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجاقبر الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.



بينما اقتصر التمثيل القطري على مندوب قطر لجامعة الدول العربية سيف البوعينين، وهو الأقل تمثيلًا مقارنة بالدول العربية المشاركة.



وفي أثناء القمة، تداولت المواقع الإخبارية صورة شهيرة لقادة الدول العربية مجتمعين مع العاهل السعودي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما ظهر مندوب قطر في الصورة وحيدًا معزولًا.



-القمة الخليجية بالكويت 2017

وعلى الرغم من أن التمثيل القطري كان في أقل مستوى خلال القمتين السابقتين، إلا أن القمة الخليجية في دورتها الـ38 التي عقدت بالكويت في الخامس من ديسمبر 2017، شهدت حضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفد بلاده في أعمال القمة، وهي المرة الوحيدة التي حضر فيما أمير قطر بذاته.



ولكن في الوقت ذاته، لم تشهد هذه القمة أي حضور على مستوى الملوك والأمراء الخليجيين الآخرين، باستثناء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك باعتباره رئيسًا للقمة والدولة المضيفة لأعمالها.



ومثَّل مملكة البحرين فى القمة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما يمثل سلطان عمان، نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، ومثل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية عادل الجبير، كما مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الدولة للشئون الخارجية أنور قرقاش.



- القمة العربية تونس 2019

وفي مارس الماضي، شارك أمير قطر بذاته في أعمال القمة العربية بدورتها الـ30 التي عقدت في تونس، وهي القمة الأولى التي جمعت بين كل من تميم بن حمد، والملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ بداية الأزمة الخليجية.



وفي خطوة مفاجأة، استقطبت الأنظار، غادر الأمير القطري الجلسة الافتتاحية لاجتماعات القمة العربية فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي، وأثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية.



وأرجعت التقارير مغادرة الأمير القطري بسبب تصريحات الأمين العام للجامعة العربية، التي رفض خلالها التدخلات الإيرانية والتركية في الشأن العربي.



في أول رد رسمي من تونس، علقت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية آنذاك سعيدة قراش، على المغادرة المفاجئة للأمير القطري، مؤكدة أن تونس كانت على علم مسبق باعتزام أمير قطر، مغادرة القمة العربية.



وصرحت في تصريحات إعلامية لإذاعة "شمس إف إم" التونسية آنذاك: "رئاسة الجمهورية كانت على علم بمغادرته، والأمير القطري قبل الدعوة والحضور في القمة العربية إكرامًا ومحبة في شخص رئيس الجمهورية التونسي".



- قمم مكة الطارئة 2019

وفي أواخر مايو الماضي، دعت المملكة العربية السعودية لعقد ثلاث قمم طارئة "عربية وإسلامية وخليجية" بمكة المكرمة، وتم توجيه الدعوة لقطر للمشاركة في القمم الثلاث.



وجاء مستوى التمثيل القطري في هذه القمة الأعلى دبلوماسيًا مقارنة بمستوى تمثيلها في القمم الأخرى التي استضافتها المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، إذ ترأس الوفد القطري في قمة مكة الأخيرة، رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني.



وفي إجراء هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الوزراء القطري الذي ترأس وفد بلاده في القمة الخليجية بمكة، وذلك على عكس القمم السابقة التي استضافتها المملكة وشاركت فيها قطر.



وللمرة الثانية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لقادة الخليج ورؤساء الوفود المشاركة في القمة مجتمعين، بينما يظهر رئيس الوفد القطري بعيدًا عن باقي القادة الخليجيين.