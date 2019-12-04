مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شمال شرق سوريا

قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 12 في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا اليوم الأربعاء.



وقال مصدر طبي في مستشفى رأس العين في تصريحات صحفية:" قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 12 في حصيلة أولية في انفجار سيارة مفخخة في شارع الكورنيش وسط مدينة رأس العين ".



وأضاف المصدر:" بحسب الأشخاص الذين أسعفوا الجرحى فان سيارة سياحية صغيرة كانت مركونة وانفجرت بواسطة جهاز تفجير عن بعد، ما أحدث أضرارا مادية كبيرة في المحال التجارية والمنازل والآليات ".



وهذا التفجير هو الثاني في منطقة راس العين حيث قتل 15 شخصا وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين نهاية الشهر الماضي.



وسيطر الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من الجيش التركي على مدينة رأس العين في 20 من شهر أكتوبر الماضي.