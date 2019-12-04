التصريح بدفن شاب دهسه قطار في الشرابية

صرحت نيابة الشرابية، اليوم الأربعاء، بدفن شاب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.



وتبين من التحقيقات أن الشاب لم يلاحظ أو يسمع القطار، ما تسبب في وفاته دهسًا تحت عجلات القطار وتحول جثمانه إلى أشلاء، وتبين أنه كان يمر من مكان غير مخصص للعبور، على بعد 50 مترًا من المزلقان المواجه لسلم محطة مترو غمرة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق.