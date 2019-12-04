إيساف يكشف عن سبب إصداره أغنية شعبى "كذا لون"

كشف الفنان إيساف عن سبب مشاركته في عالم المهرجانات لأول مرة، من خلال أغنية "كذا لون" والتي يغنيها معه عصام صاصا.



وأوضح "إيساف"، خلال تصريحات خاصة للبرنامج "عرب وود"، أنه يبعد عن طبقة المجتمع التي تستمع إلى الشعبي منذ سنوات، مؤكدًا أنه "عايز الناس ديه تسمعني".



وأضاف "إيساف" أن: "الطبقة التي تستمع إلى المهرجانات الشعبي فئة كبيرة، وتتذوق الفن، وكنت عايز أوصل لهم".