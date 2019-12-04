بسبب قطة.. ارتفاع عدد المصابات باختناق إلى 86 طالبة في شربين

أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ارتفاع عدد الطالبات المصابات باختناق وضيق في التنفس بشربين إلى 86 طالبة مصابة نتيجة استنشاقهن مواد تطهير سامة.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن مستشفى شربين استقبلت ظهر اليوم الأربعاء 6 طالبات مصابين، ثم تم استقبال 16 طالبة أخرى مصابين بنفس الأعراض ثم 41 طالبة ثم 23 طالبة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن، وحالاتهن الآن مستقرة، وتم خروج نصفهن بعد تلقي العلاج.



وأشار إلى أن سبب الإصابة هو تطهير إدارة المدرسة مخزن المدرسة بمواد تطهير، نتيجة عثورهم على قطة ميتة متوفاة داخل المخزن، مما أدى لاستنشاق الطالبات لمواد التطهير وإصابتهن باختناق، مؤكدا أنه تم غلق المدرسة لتطهيرها بمعرفة الصحة.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول 6 طالبات من المدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة شربين، ادعاء اختناق وصعوبة في التنفس، فيما استقبلت المستشفى عقب ذلك 16 طالبة أخرى، مصابين بنفس الأعراض، ثم 41 حالة، ثم 23 حالة، ليرتفع العدد إلى 86 حالة.



وانتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد الأرضي رئيس المباحث، ومسئولي الصحة بقيادة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، ومسئولي التربية والتعليم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنهن يعانين من صعوبة في التنفس واختناق نتيجة استنشاق مادة تستخدم في التطهير بالمدرسة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهن، وجميع الحالات مستقرة.