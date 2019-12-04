"مباحث التموين" تداهم الشركة المنتجة لعقار "أبليكس"

كشفت مباحث التموين بالجيزة عن تفاصيل مداهمة الشركة المنتجة لعقار التخسيس "أبليكس لو راجل كل" المذاع إعلاناته بالقنوات الفضائية، حيث تبين أنه غير مدرج بوزارة الصحة أو معتمد من المعهد القومي للأغذية.



ورصدت معلومات مباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن تداول إعلان تجاري لمستحضر طبي للتخسيس "أبليكس" على قنوات الفضائية، ودعاية عدد من الفنانين لذلك المنتج تحت شعار "لو راجل كل" ويشار بالإعلان وجود تصريح بوزارة الصحة.



أسفرت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن الشركة المنتجة للمسحضر المنوه عنه شركة "تايلاند فارما" موقعها دائرة قسم شرطة الطالبية ملك "السيد.ح. إ"، وبالاستعلام من وزارة الصحة أفادت بأن المنتج غير مدرج كعقار بشري أو مكمل غذائي، وبالاستعلام من المعهد القومي للأغذية أفاد بأن المنتج غير معتمد.



وشنت مباحث تموين الجيزة حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي ومفتشي التموين استهدفت الشركة وتم القبض على "طارق م.ع.ع" 35 سنة، مدير الشركة، وبالتفتيش تم ضبط 245 كرتونة بداخل كل منها 15 عبوة لمنتج أبليكس بإجمالي 3675 عبوة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.