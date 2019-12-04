الجنايات تستكمل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".



وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وطارق محمود حسن، وعضو النيابة العامة محمود عزام، وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة، حمدي الشناوي.



كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.