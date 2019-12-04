إخلاء سبيل "أم زبيدة" في نشر أخبار كاذبة.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل "منى محمود محمد" الشهيرة بـ"أم زبيدة" في اتهامها بنشر أخبار كاذبة مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها "زبيدة إبراهيم يوسف" وعذبتها.



وقررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة الاستئناف على القرار أمام دائرة المستشار شبيب الضمراني.



وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى والدة الفتاة "زبيدة" الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.