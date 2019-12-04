ارتفاع أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الأسواق، حسبما قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 18 سجل 570 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 665 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 760 جنيهًا للجرام.



أما الجنيه الذهب 5320 جنيهًا، فيما سجل سعر الأوقية الذهب 1483 دولارًا.