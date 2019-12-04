أحدث صور من كواليس مسلسل "فالنتينو" لعادل إمام

اقترب "الزعيم" عادل إمام من انتهاء تصوير مسلسل "فالنتينو" الذي يشارك به في سباق رمضان الدرامي 2020، ومن المقرر أن ينتهي التصوير العمل بعد أسبوع، ليكون أول الأعمال التي أصبحت جاهزة للعرض.



يصور "الزعيم" حاليًا المشاهد الأخيرة من العمل، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد بينه وبين رانيا محمود ياسين، ومحمد الكيلاني، وداليا البحيري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.



يذكر أن أحداث المسلسل تدور حول شخصية نور عبد المجيد الشهير بـ"فالنتينو"، ويملك مدارسة "إنترناشيونال" هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ أحداث المغامرة.