إحالة أوراق قاتل صاحب مخبز داخل مسجد في الشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد وفيق، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق قاتل صاحب مخبز داخل المسجد الكبير في ههيا، إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 2 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.



البداية في أكتوبر 2013، حين استقبل مستشفى ههيا "ش. م. ع "48 سنة، صاحب مخبز، ومقيم في بندر ههيا، مصاب بجرح نافذ بالمخ ووجود آلة حادة داخل خلايا المخ، ونزيف حاد بالمخ وكسر بعظام الجمجمة، في حالة خطرة، وتوفى بعد أيام من دخوله المستشفى.



وتبين ترصد "م. م. ال" 27 سنة، مقيم في بندر ههيا، بالمجني عليه من الخلف وطعنه أثناء تأديته صلاة الفجر بالجامع الكبير، لوجود خلافات سابقة بينهما.



وتمكن ضباط مركز شرطة ههيا من ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.