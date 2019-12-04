لماذا يتم تفجير المباني في ألبانيا من قبل السلطات؟

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، من تنفيذ الجيش الألباني تفجير متحكم به لإزالة مبنى مكون من 6 طوابق بعد أن تضرر جراء زلزال عنيف ضرب البلاد الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع تفجير 5 مبان أخرى تضررت بسبب الزلزال الذي أدى إلى مصرع 51 شخصًا وإصابة أكثر من 3000 آخرين.



حيث ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات شمال غربي ألبانيا، ما أسفر عن مصرع 50 شخصا، وإصابة نحو 913 آخرين.