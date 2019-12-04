أماني كمال رفقة إياد نصار في كواليس "حواديت الشانزليزيه" (صورة)

شاركت الفنانة أماني كمال، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "أماني" في الصورة، رفقة الفنان الأردني إياد نصار من كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض حاليًا على فضائية "CBC"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها.



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، سارة عادل، إدوارد، فريدة سيف النصر، عايدة رياض، ناجي سعد، عارفة عبد الرسول، أشرف زكي، ليلى عز العرب، عمر الشناوي، عفاف رشاد، أحمد جمال سعيد، مريم أمين، منير مكرم، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.