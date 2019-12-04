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الكرازة

بعد احتفالات السريان به..رفات القديسة تريزا يستعد لزيارة العبور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:42 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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يترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، احتفالات كنيسة القديس مارمرقس للأقباط الكاثوليك بالعبور، يوم الأحد الموافق 22 من ديسمبر الجاري، باستقبال رُفات القديسة الفرنسية تريزا الطفل يسوع.

وكان الرُفات قد عاد مُجددًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد جولة في محافظات مصر حيث استقبلت كاتدرائية "سيدة الوردية للسريان الكاثوليك، بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، رُفات القديسة تريزا الطفل يسوع، في احتفال مهيب بدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ليستغرق 10 ساعات مُتصلة، تنتهي في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم.

كما زارت الرُفات عدة محافظات أبرزها الإسكندرية، والدقهلية، والمنيا، والشرقية، وبورسعيد.

وسانت تريز هي قديسة كاثوليكية شهيرة عالميًا اسمها تريز مارتان، وهي فتاة فرنسية ولدت في بلدة ألونسون Alencon سنة 1873 ورحلت سنة 1897 وأعلنتها الكنيسة قديسة سنة 1925 وعيدها يوم 3 أكتوبر وهي راهبة ضمن رهبانية الكرمل.

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