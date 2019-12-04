مصادر تكشف تقسيم أحدث دُفعات الكنائس المُقننة في ديسمبر 2019

أعلنت اللجنة المُشكلة من قبل مجلس الوزراء؛ لتقنين وتوفيق أوضاع الكنائس، عن اعتماد أوراق 87 كنيسة، كدفعة جديدة ضمن الكنائس المُقننة؛ ليصل بذلك إجمالي الكنائس الموفقة أوضاعهم قانونيًا وإداريًا 1322 كنيسة.



علمت الدستور من مصادر كنسية مُطلعة، أنه من المُقرر أن يُعلن أسماء الكنائس المُقننة في نهاية ديسمبر الجاري، في إشارة إلى أن الدفعة الأخيرة، شهدت توفيق أوضاع 11 كنيسة ومبنى تابعين للكنيسة الإنجيلية، بينما الـ76 كنيسة ومبنى المتبقيين يتبعون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وأوضحت المصادر، أن اللجنة تستكمل معايناتها في ديسمبر الجاري؛ لتعلن الدفعة المقبلة قبيل احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير المُقبل؛ كهدية إلى الأقباط في العيد، في إشارة إلى أنها على الأرجح لن تقل عن الـ80 كنيسة بحسب ما هو متبع منذ عدة أشهر.