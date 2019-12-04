المشدد 3 سنوات لـ"بائع" حاز سلاحًا ناريًا فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، اليوم الأربعاء، بمعاقبة بائع خضار بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.



ترجع أحداث القضية رقم 1143 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم، بحيازة بائع خضار سلاحًا ناريًا بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث القسم إلى افتعال المتهم "م. ي. أ"، بائع خضار، مشاجرة مع أحد الأشخاص واستخراج السلاح الناري وتهديده بدائرة القسم، فتم القبض عليه وبحوزته السلاح الناري، عبارة عن مسدس محول من محدث صوت.



وتبين أنه مسجل شقى تحت رقم 675 4 أ وسابق ضبطه في عدة قضايا، منها "مخدرات حشيش وأقراص مخدرة وبلطجة وسلاح أبيض وضرب وإحداث إصابة"، وحيازته سلاحًا ناريًا، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.