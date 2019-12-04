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حوادث

ضبط 2.5 طن بسكويت فاسد داخل مصنع في كرداسة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية لتجميعه كميات كبيرة من "بسكويت، كيك" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، مفادها تجميع المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة كرداسة، كميات كبيرة من "البسكوت، والكيك" غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات تم ضبط المتهم وبمداهمة المصنع عثر بداخله على 10800 عبوة "بسكويت، كيك" منتج نهائى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، 2.500 طن مستلزمات إنتاج "دقيق، زيوت نباتية، كاكاو خام، لبن بودرة غير مطابقة للمواصفات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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