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مصر

تسجيل 1.5 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:29 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل مليون و468 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمرحلته الأولى بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، مشيرةً إلى أن إجراءات عملية تطبيق المنظومة الجديدة تسير بشكل جيد وفقًا للخطة والجدول الزمني الخاص بالتجهيز وتطبيق المنظومة بالمحافظات.

وأوضحت الصحة أنه تم فتح 394964 ملفًا عائليًا بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة وهي بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، من خلال وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى، بالاضافة إلى أكثر من 117 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظات الخمس.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى، نظم الدكتور أحمد السبكي، المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، جولة تفقدية لمحافظتي الإسماعيلية والسويس لمتابعة الأعمال التطويرية والإنشائية الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظتين.

وبدأت جولة "السبكي" بمحافظة السويس حيث قام بعقد اجتماع بمديرية الشئون الصحية بالسويس، لإنهاء إجراءات تسليم المنشآت الطبية والأراضي للشركة المنفذة للأعمال الإنشائية، كما تم التنسيق بين المحافظة والشركات المنفذة، للانتهاء من توصيل المرافق اللازمة لتلك المنشآت ضمن الأعمال التطويرية، كما شملت الجولة تفقد مستشفى التأمين الصحي بالسويس لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات تمهيدًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تفقد محافظة الإسماعيلية شملت اجتماعًا بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة لمتابعة ما تم من أعمال استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، كما شملت الجولة تفقد أعمال التطوير والتجهيزات بمستشفى الإسماعيلية العام، ومستشفى الكلى، وعيادات التأمين الصحي التي سيتم ضمها لمستشفى الإسماعيلية العام لتصبح مركزًا للتأهيل وعلاج الروماتيزم ومستشفى الصدر بالإسماعيلية.

يذكر أن تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بدأ بمحافظات جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، السويس، منذ أكتوبر الماضي، تزامنا مع تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظات الخمس.

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