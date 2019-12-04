السبت.. انطلاق مؤتمر "الإعلام والثقافة.. الأزمة والحل"

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، المؤتمر السنوى الثانى، تحت عنوان "الإعلام والثقافة.. الأزمة والحل"، التى تقيمه اللجنة الفكرية، ويرأسه الإعلامى حمدى الكنيسى، وبأمانة الشاعرة نوال مهنى، يوم 7 ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، فى مقر الاتحاد بالزمالك.



وتأتى محاور المؤتمر كالأتى: "مسئولية الإعلام في رعاية الإبداع والمبدعين، رقمنة الثقافة العربية.. لأسئلة لابد منها، أهمية اللغة كمكون أساسي للثقافة والإبداع، النقد الأدبى الصحفى ـ رجاء النقاش نموذجا، اللغة العربية، دور المثقف في نشر الانتماء لدى الأجيال.



يكرم المؤتمر الأدباء: "نوران فؤاد، سحر سامي، عبد الحميد ضحا، إيمان يوسف، نجوى عبد العال، ناصر رمضان، هدى أبو العلا، محمود مبروك، عدنان برازى، وفاء السيد، وفاء الطيب، سعيد الغول، آمال شحاته، سعاد عبد الله، هناء أمين".