إلغاء إعدام المتهم بقتل ضابط في كفر الشيخ

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم من المتهم بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ الصادر بحقه حكمًا بالإعدام بعد الاطلاع على رأي المفتي.



وتضمن منطوق الحكم قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية مغايرة.



وكانت النيابة أحالت المتهم إلى المحكمة لاتهامه بقتل النقيب مصطفى سمير بدوي الضابط بإدارة مرور كفر الشيخ عمدًا والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجني عليه ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وإطلاق المتهم النيران على الضابط المجني عليه الذي كان يؤدى عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.



وأوقف المتهم سيارته فور رؤيته للضابط وترجل منها وحدثت مشادة كلامية بينهما نظرًا لقيام الضابط بسحب رخصة الجاني قبل وقوع الحادث بساعات قليلة، وتطور الأمر إلى خطف الجاني السلاح الميرى الخاص بالضابط وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة ليصاب بطلق ناري بالصدر، فيما تمكن أفراد القوة المرافقة للضابط من السيطرة على الجاني وانتزاع السلاح منه وسط ذهول المارة، وتم نقل الضابط إلى مستشفى كفر الشيخ العام وفشلت محاولات إنقاذ حياته.