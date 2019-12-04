منح جلال الشرقاوي وشاح جامعة الملك عبد العزيز ضمن فعاليات الإسكندرية للمسرح العربي (صور)

منحت جامعة الملك عبد العزيز وشاح الجامعة، للمخرج جلال الشرقاوي على هامش ندوة تكريمه، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، وتحمل الندوة عنوان "الأستاذ في عيون الأجيال، جلال الشرقاوي نموذجًا".



قدم الدكتور عبد الله باحطاب الوشاح للمخرج جلال الشرقاي، وأكد أن المخرج هو أول من يحصل على هذا الوشاح من مصر، والذي يمنح للمتميزين والمبدعين.



الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس هذه الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان.