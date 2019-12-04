الاستماع لأقوال عامل اتهم موظف بهتك عرض ابنه في أبو النمرس

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عامل اتهم موظف بالاعتداء الجنسي على ابنه في أبو النمرس، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وأمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعى، لتوقيع الكشف عليه، لبيان مدى تعرضه لاعتداء جنسى من عدمه.



كان الرائد إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغًا من عامل يدعى " أ. ع" يتهم فيه موظف بالتعدي على نجله "ح" جنسيًا داخل مسكنه بدائرة القسم، فانتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبط المتهم.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.