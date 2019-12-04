الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستماع لأقوال عامل اتهم موظف بهتك عرض ابنه في أبو النمرس

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:20 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عامل اتهم موظف بالاعتداء الجنسي على ابنه في أبو النمرس، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعى، لتوقيع الكشف عليه، لبيان مدى تعرضه لاعتداء جنسى من عدمه.

كان الرائد إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغًا من عامل يدعى " أ. ع" يتهم فيه موظف بالتعدي على نجله "ح" جنسيًا داخل مسكنه بدائرة القسم، فانتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

"معركة الأجراء".. تكسير عظام بين أيمن نور ومعتز مطر على رئاسة "الشرق"

منذ يوم

مصرع وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر

منذ يوم

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 17 ساعة

"غيابات بالجملة".. قائمة الزمالك لمباراة الشرقية فى الكأس

الصور

image description

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

أيام زمان

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

ads

نجم الساعة

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

الصحة

علماء يطورون آلية جديدة لعلاج سرطان البنكرياس

دراسة تحذر من انخفاض الخلايا الليمفاوية

قناع للوجه لمكافحة توقف التنفس أثناء النوم والشخير

من جديد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال والمراهقين

الرئيس نيوز

أثيوبيا "نافورة مياه": 3 أنهار غير النيل و480 مليار متر أمطار

أبوسعدة: الدستور نص على التعويض المالي للمحبوس احتياطيا.. لكن لا يوجد قانون

عابد: استثناء قضايا الإرهاب من مشروع قانون استبدال عقوبات الحبس الاحتياطي

داود: نحتاج ضمانات لمواجهة تحول الحبس إلى عقوبة سالبة للحريات

منوعات

تباطؤ الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية في 2019

أسترالية تلقى بقايا منزلها المدمر بسبب حرائق الغابات أمام البرلمان

قائد مانشستر سيتى السابق يعرض سيارته فى مزاد علنى

الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا لجمع نحو 29 مليار دولار لعام 2020

كشكول

إصابة 22 طالبة بالاختناق فى الثانوية الفنية بالدقهلية

150 مدرسة بالفيوم تشارك في مبادرة مدارسنا صحية بأيدينا

عميد علوم القاهرة يتفقد تجهيزات الكلية لاستقبال مبادرة "صنايعية مصر"

وزير التعليم العالي يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لطب عين شمس

إسلام سياسي

خلافات حادة بين المقاول الأجير والجوكر المصري من أجل الشو الإعلامي

صوفية الصين تفتتح مدرسة«الكونغ فو» لتعليم مريديها الفنون القتالية

مرصد الإفتاء: 12 هجومًا إرهابيًّا في 6 دول خلال الأسبوع الماضي

"الصوفية" تحذر أتباعها من الاشتباك مع المتشددين عبر منصات التواصل

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

السبت.. انطلاق مؤتمر "الإعلام والثقافة.. الأزمة والحل"

بورسعيد تستعد لاستضافة مؤتمر أدباء مصر فى دورته الـ34

بدء الاشتراك بملتقي القاهرة الدولي لأفلام التحريك بدورته الـ13

مفردات الحارة المصرية.. "بلح زغلول ودلع الفواكه"

صفحتنا ع الفيس بوك