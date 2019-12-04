الجامعة العربية تستضيف الحفل الختامى لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد

تستضيف جامعة الدول العربية في الخامس من ديسمبر 2019 الحفل الختامي للنسخة الثانية من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.



وقال السيد حسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس اللجنة المنظمة للقلادة: إن الاحتفالية التي تقام برعاية جامعة الدول العربية سوف تشهد توزيع جوائز القلادة على الفائزين، الذين تم اختيارهم من خلال لجنة التحكيم في "المجال الإنساني والتنموي، ومجال حماية التراث والبيئة، ومجال التثقيف والتسويق الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة التي شهدتها القلادة في نسختها الثانية تعكس مدى التفاعل الكبير الذي تحقق مع واحدة من أهم الجوائز التطوعية في العالم العربي.



وأضاف: أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا الرابع من ديسمبر 2019 بالقاهرة للكشف عن تفاصيل الحفل الختامي للقلادة، بحضور مختلف وسائل الإعلام المختلفة وممثلين عن الاتحاد ومؤسسة الأمير محمد بن فهد. وحضور جماهيري كبير، وأنه تم استكمال الترتيبات، بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لإقامة الحفل الختامي بصورة تليق مع نجاح القلادة التي شارك فيها 289 مشروعًا من 19 دولة عربية.



وأشار بوهزاع إلى أهمية التطوع في بناء المجتمعات العربية، بالتعاون مع الجهود الرسمية، وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في الوطن العربي، الذي يحتاج إلى مزيد من التكامل في الأدوار الأهلية والحكومية لتحقيق الرفاه المطلوب لشعوب المنطقة.



يذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية في العالم العربي يبلغ نحو 375.000 ريال سعودي (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي)، وهي موزعة على ثلاثة مجالات، المجال الإنساني - التنموي: 125.000 ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي)، المجال البيئي وحماية التراث 125.000 ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي)، والمجال التثقيفي والتسويق الاجتماعي 125.000 ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي)، تتوزع وفقًا للتنافس بين فئات القلادة كل على حدة.