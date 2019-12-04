الموارنة اللبنانية يطالبون بوضح حد للفساد

حذر المطارنة الموارنة اللبنانية، اليوم الأربعاء، من تعمد جهات سياسية الاعتداء على الحراك الشعبي في لبنان.



وأوضح أن المطلوب في الوقت الراهن حكومة إنقاذ قادرة على إبعاد البلاد عن الخطر ووضع حد للفساد الموجود في لبنان.



من جانبها، أكدت الصحف اللبنانية، اليوم، على أن الأزمة الحكومية على صعيد تكليف رئيس الوزراء الجديد ومن ثم تأليف الحكومة لا تزال في مربعها الأول ولم تغادره.



وأشارت إلى أن المشهد السياسي لم يعد ينطبق عليه سوى وصف الشلل التام والقصور الشامل عن التوصل إلى أي حل ممكن لإخراج أزمة الاستحقاق الحكومي تكليفا وتأليفا من جمودها القاتل.



وأوضحت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء) إلى أن تداعيات الأزمة الحكومية تنذر بانزلاق البلاد نحو انهيار كبير في ظل تعاظم الأخطار المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تضع لبنان أمام حقبة قاتمة غير مسبوقة.



وذكرت الصحف أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري يرفض تماما الخوض في أي تشكيلة حكومية تعيد استنساخ التركيبة السابقة، لاسيما في ما يتعلق بـ (التحاصص الوزاري) والأسماء الاستفزازية التي يرفضها اللبنانيون، وأنه لن يقبل بالعودة إلى نسخة من الحكومة المستقيلة وكأن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي لم تحدث.