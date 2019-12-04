السفير الفرنسي ببغداد: ندعم إعادة هيبة الدولة العراقية

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم مع السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير؛ العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة.



وقال السفير الفرنسي - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - إن بلاده تدعم العراق في إعادة هيبة الدولة، والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.



من جهته، قال رئيس تيار الحكمة "إن التطورات الأخيرة في البلاد وملف التظاهرات كانت محور الحديث مع السفير الفرنسي، حيث أكدنا أن القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بالمقبولية، بالإضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد".



وأشار إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير؛ لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي.