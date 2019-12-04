إيمان زهران: أردوغان يستخدم ورقة الإرهاب لتقويض أمن المنطقة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، إن هناك الكثير من الداخل التركي أوعلى مستوى الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول نوهت للتعاون التركي مع الإرهاب، والمظلة التركية لانتشار الإرهاب، وكان هناك الكثير من الملاحظات اللوجستية والاستراتيجية للعملية التركية في شمال شرق سوريا.



وأشارت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأوروبا بإعادة الإرهابيين الدواعش للدول الأوروبية، يؤكد سيطرة "أردوغان" على الدواعش في المنطقة وخاصة في سوريا.



وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، أن أردوغان يستخدم ورقة الإرهاب لتقويض الأمن في المنطقة، ويستخدمها للتغطية على الأزمات الاقتصادية في الداخل التركي، إلى جانب استغلال الإرهاب لتنفيذ أجندته التطلعية في السياسية الخارجية.