داخل "ليموزين مدرعة".. تفاصيل اجتماع ترامب وماكرون لإنهاء الخلاف

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل انتهاء الخلاف الذي نشب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي نشب مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح قمة الناتو الـ 70 في العاصمة البريطانية لندن.



وقالت الصحيفة إن الأمور تبدلت تمامًا بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، حيث وصف ترامب الخلاف بأنه نزاع ودي بسيط وسينتهي قريبًا جدًا.



وتابعت أنه بحلول المساء عرض ترامب على ماكرون رحلة في سيارة ليموزين مدرعة تابعة للحكومة الأمريكية.



وأضافت أن الثنائي استقلا السيارة الأمريكية وتوجها في رحلة من مقر افتتاح القمة في قصر باكنجهام إلى 10 داونينج ستريت وهو مقر رئاسة الوزراء البريطانية.



وأشارت إلى أن هناك استقبلهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لحضور القمة الأوروبية الأمريكية التركية للحديث بشأن تركيا، وبعدها بدأ خلاف بسيط آخر بين ترامب وماكرون، إلا أن الرئيس الأمريكي حوله لمزحة.