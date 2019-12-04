محافظ الدقهلية: 1931 مواطنًا كشفوا في قافلة طبية بقرية بجمصة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إجراء الكشف على 1931 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقرية إصلاح الغيط الكبير مركز جمصة خلال يومين.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 44 مريضًا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ205 حالات، وإجراء 507 تحاليل مختلفة بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 143 من أمراض الضغط والسكر.



وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كل مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.



وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة التي استمرت على مدار يومي 2، 3 ديسمبر الحالي، ضمت 8 عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة وعيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 42 ندوة تثقيفية.