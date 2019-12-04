معارض قطرى يعلق على دعوة تميم لحضور القمة الخليجية بالرياض

علق الناشط الحقوقي القطري من أبناء قبيلة "الغفران" القطرية، على دعوة المملكة العربية السعودية، لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لحضور أعمال الدورة الـ40 لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري.



وكتب "المري" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "لم يدع وهم الخوف "تميم" حضور القمم السابقة، هل ما زال يعاني حتى الآن من الوهم، أم إنه استجمع قواه، أيام ونرى حالة المذكور".



وتسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تضمنت دعوته لحضور اجتماع القمة الخليجية في دورتها الأربعين بالرياض.



وتسلم الرسالة، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال استقباله مساء أمس الثلاثاء، عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فيما لم يتم الإعلان عن مستوى التمثيل القطري حتى الآن.