اليوم.. تجديد حبس مقاول و3 مشرفين فى انهيار برج كهرباء أوسيم

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي خلف 5 قتلى ومصابين اثنين.



ووجهت النيابة، برئاسة المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، للمتهمين اتهامات القتل الخطأ لـ5 عمال والإصابة الخطأ لاثنين آخرين، ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة، وتنتظر النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة حول معاينة مسرح الحادث وأوجه القصور به إذا وجدت.



وكانت قد استمعت نيابة أوسيم على مدار يومين متتاليين لمدير محطة كهرباء سقيل، مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان، وقال مدير المحطة إنه أثناء وجوده بالمحطة علم بالحادث، فأسرع إلى موقع البرج المنهار، وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، فتم طلب سيارات الإسعاف وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلى المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.



وأشار مدير المحطة، إلى أن قوات الإنقاذ اضطرت لاستخدام صواريخ كهربائية وأوناش لاستخراج جثامين الضحايا من أسفل أعمدة الحديد بعد قصها لضخامتها، واستغرقت عملية البحث والعثور علي المتوفين والمصابين قرابة الساعة، ثم تم رفع آثار الحادث بالكامل.



وقال شهود العيان من العمال، إنهم يعملون في إحلال وتجديد البرج المنهار قبل أسبوع من وقوع الحادث في إطار المشاريع الكثيرة التي تنفذها 16 شركة مختلفة لتطوير محطة الكهرباء بالكامل، حتى فوجئوا قرابة الواحدة ظهر يوم الحادث بانهيار البرج الذي كان يقف عليه 6 من زملائهم فسقطوا جميعهم أسفل الحديد ما أدي لمصرع 4 منهم في الحال وإصابة الاثنين الآخرين وتم نقلهما للمستشفي، أحدهما كان في حالة خطرة وفارق الحياة بعد فترة متأثرًا بإصابته، وعن حالة الإصابة الثالثة قال العمال إنه كان زميلا لهم يمر بجوار البرج لحظة انهياره وشاهد زملاءه يتطايرون من ارتفاع 25 مترًا وتسقط أعمدة الحديد الضخمة فوقهم فأصيب بصدمة عصبية وتم نقله للمستشفى أيضًا.



من جانبها أجرت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، معاينة تصويرية لموقع الحادث، التي أسفرت عن أن الشركة تقع على مساحة كبيرة تصل إلى أفدنة ومسئولة عن تغذية قطاع غرب القاهرة بالكامل بالكهرباء، وأن البرج فور انهياره احتل مساحة 1000 متر.



وتبين أن عملية الإحلال للبرج المنكوب بدأت قبل أسبوع، حيث تولي العمال فكه من أعلى نزولا لأسفل وانتهوا من إحلال ما يقرب من 80 مترًا حتى وصلوا للنقطة 25 حدث الانهيار، وقررت النيابة استدعاء مسئول الأمن الصناعي والمهندس المسئول عن البرج المنهار، للوقوف علي مدى وجود إهمال أدي إلي وقوع الحادث من عدمه من ناحية ما إذا كان حديد البرج متهالكًا ولا يستوجب وقوف عمال أعلاه، أو هناك طريقة أخري لفكه دون الوقوف عليه في حالة تمثيله خطورة.