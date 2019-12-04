الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. تجديد حبس مقاول و3 مشرفين فى انهيار برج كهرباء أوسيم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:50 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي خلف 5 قتلى ومصابين اثنين.

ووجهت النيابة، برئاسة المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، للمتهمين اتهامات القتل الخطأ لـ5 عمال والإصابة الخطأ لاثنين آخرين، ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة، وتنتظر النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة حول معاينة مسرح الحادث وأوجه القصور به إذا وجدت.

وكانت قد استمعت نيابة أوسيم على مدار يومين متتاليين لمدير محطة كهرباء سقيل، مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان، وقال مدير المحطة إنه أثناء وجوده بالمحطة علم بالحادث، فأسرع إلى موقع البرج المنهار، وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، فتم طلب سيارات الإسعاف وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلى المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.

وأشار مدير المحطة، إلى أن قوات الإنقاذ اضطرت لاستخدام صواريخ كهربائية وأوناش لاستخراج جثامين الضحايا من أسفل أعمدة الحديد بعد قصها لضخامتها، واستغرقت عملية البحث والعثور علي المتوفين والمصابين قرابة الساعة، ثم تم رفع آثار الحادث بالكامل.

وقال شهود العيان من العمال، إنهم يعملون في إحلال وتجديد البرج المنهار قبل أسبوع من وقوع الحادث في إطار المشاريع الكثيرة التي تنفذها 16 شركة مختلفة لتطوير محطة الكهرباء بالكامل، حتى فوجئوا قرابة الواحدة ظهر يوم الحادث بانهيار البرج الذي كان يقف عليه 6 من زملائهم فسقطوا جميعهم أسفل الحديد ما أدي لمصرع 4 منهم في الحال وإصابة الاثنين الآخرين وتم نقلهما للمستشفي، أحدهما كان في حالة خطرة وفارق الحياة بعد فترة متأثرًا بإصابته، وعن حالة الإصابة الثالثة قال العمال إنه كان زميلا لهم يمر بجوار البرج لحظة انهياره وشاهد زملاءه يتطايرون من ارتفاع 25 مترًا وتسقط أعمدة الحديد الضخمة فوقهم فأصيب بصدمة عصبية وتم نقله للمستشفى أيضًا.

من جانبها أجرت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، معاينة تصويرية لموقع الحادث، التي أسفرت عن أن الشركة تقع على مساحة كبيرة تصل إلى أفدنة ومسئولة عن تغذية قطاع غرب القاهرة بالكامل بالكهرباء، وأن البرج فور انهياره احتل مساحة 1000 متر.

وتبين أن عملية الإحلال للبرج المنكوب بدأت قبل أسبوع، حيث تولي العمال فكه من أعلى نزولا لأسفل وانتهوا من إحلال ما يقرب من 80 مترًا حتى وصلوا للنقطة 25 حدث الانهيار، وقررت النيابة استدعاء مسئول الأمن الصناعي والمهندس المسئول عن البرج المنهار، للوقوف علي مدى وجود إهمال أدي إلي وقوع الحادث من عدمه من ناحية ما إذا كان حديد البرج متهالكًا ولا يستوجب وقوف عمال أعلاه، أو هناك طريقة أخري لفكه دون الوقوف عليه في حالة تمثيله خطورة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 7 ساعات

مصرع 23 شخصا وإصابة 130 آخرين فى حريق مصنع بالسودان

منذ حوالي 23 ساعة

إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية

منذ حوالي 17 ساعة

"غيابات بالجملة".. قائمة الزمالك لمباراة الشرقية فى الكأس

الصور

image description

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

أيام زمان

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

ads

نجم الساعة

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

الصحة

علماء يطورون آلية جديدة لعلاج سرطان البنكرياس

دراسة تحذر من انخفاض الخلايا الليمفاوية

قناع للوجه لمكافحة توقف التنفس أثناء النوم والشخير

من جديد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال والمراهقين

الرئيس نيوز

أثيوبيا "نافورة مياه": 3 أنهار غير النيل و480 مليار متر أمطار

أبوسعدة: الدستور نص على التعويض المالي للمحبوس احتياطيا.. لكن لا يوجد قانون

عابد: استثناء قضايا الإرهاب من مشروع قانون استبدال عقوبات الحبس الاحتياطي

داود: نحتاج ضمانات لمواجهة تحول الحبس إلى عقوبة سالبة للحريات

منوعات

تباطؤ الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية في 2019

أسترالية تلقى بقايا منزلها المدمر بسبب حرائق الغابات أمام البرلمان

قائد مانشستر سيتى السابق يعرض سيارته فى مزاد علنى

الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا لجمع نحو 29 مليار دولار لعام 2020

كشكول

إصابة 22 طالبة بالاختناق فى الثانوية الفنية بالدقهلية

150 مدرسة بالفيوم تشارك في مبادرة مدارسنا صحية بأيدينا

عميد علوم القاهرة يتفقد تجهيزات الكلية لاستقبال مبادرة "صنايعية مصر"

وزير التعليم العالي يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لطب عين شمس

إسلام سياسي

خلافات حادة بين المقاول الأجير والجوكر المصري من أجل الشو الإعلامي

صوفية الصين تفتتح مدرسة«الكونغ فو» لتعليم مريديها الفنون القتالية

مرصد الإفتاء: 12 هجومًا إرهابيًّا في 6 دول خلال الأسبوع الماضي

"الصوفية" تحذر أتباعها من الاشتباك مع المتشددين عبر منصات التواصل

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

السبت.. انطلاق مؤتمر "الإعلام والثقافة.. الأزمة والحل"

بورسعيد تستعد لاستضافة مؤتمر أدباء مصر فى دورته الـ34

بدء الاشتراك بملتقي القاهرة الدولي لأفلام التحريك بدورته الـ13

مفردات الحارة المصرية.. "بلح زغلول ودلع الفواكه"

صفحتنا ع الفيس بوك