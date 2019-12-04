ارتفاع عدد طالبات شربين المصابات باختناق إلى 22 حالة

أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريحات له، منذ قليل، ارتفاع عدد الطالبات المصابات باختناق وصعوبة في التنفس بمدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة شربين إلى 22 حالة أخرى.



وأضاف الدكتور سعد مكي، أن المستشفى استقبلت اليوم الأربعاء 6 طالبات مصابين، ثم تم استقبال 16 طالبة أخرى مصابين بنفس الأعراض، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن، والحالات الآن مستقرة.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا اليوم الأربعاء، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول 6 طالبات من المدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة شربين، ادعاء اختناق وصعوبة في التنفس.



بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطالبات هن: "ميادة محمد فؤاد 16 سنة من قرية اللوزي، وندا صابر حشيش 16 سنة من قرية أم الرزق، وندا أحمد أنيس البنا 16 سنة من قرية محلة انجاق، ومريم شمس محمد 16 سنة من قرية الشناوي، ومنى حامد العراقي 16 سنة من قرية اللوزي الجديد، ومنى الشربيني سعدة 16 سنة من قرية الدبوسي".



وبالكشف الطبى عليهن تبين أنهن يعانين من صعوبة في التنفس واختناق نتيجة استنشاق مادة دهان مستخدمة في طلاء مواد وخامات بالمدرسة، فيما استقبلت المستشفى عقب ذلك 16 طالبة أخرى مصابين بنفس الأعراض، جاري حصر أسماءهن.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهن، وجميع الحالات مستقرة.