الكرملين يدعو أوروبا للمشاركة في أي معاهدة صاروخية جديدة

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن على دول أوروبا الغربية المشاركة في المحادثات بشأن معاهدة جديدة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.



وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن موسكو تؤيد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن دول أوروبا الغربية يجب أن تشارك في المحادثات.