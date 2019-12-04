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فن

التفاصيل الكاملة لندوة جلال الشرقاوى فى مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:49 م
جريدة الدستور
حسين الجندى
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انطلقت منذ قليل، ندوة تكريم المخرج جلال الشرقاوي، بعنوان "أستاذ في عيون الأجيال"، والذي حملت الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي اسمه.

من جانبها عبرت الدكتورة سميرة محسن، أستاذة التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، عن سعادتها لأنها إحدى تلميذات جلال الشرقاوى، وذكرت موقفًا حدث أثناء تدريسه لها، حيث تأخرت عن إحدى محاضراته خمس دقائق فقط، وذهبت إليه بملابس الدور الذي كانت تؤديه في فيلم "شيء من الخوف"، بعد أن تركت موقع التصوير مسرعة، ولكنه رفض أن تدخل المحاضرة، مؤكدًا أنه لابد من احترام مواعيد المحاضرات.

وأضافت قائلة: "كان جلال الشرقاوي يحفظنا المسرحية كاملة، بأدوار رجالها ونسائها، حتى نتقنها ونستطيع القيام بجميع الأدوار، وعلى الرغم من أنه يبدو قاسيًا أمام طلابه، فإنه شخص عطوف، ولديه الكثير من القيم الإنسانية، فقد علم طلابه الكثير من المعلومات الفنية والقيم الإنسانية".

وأشارت سميرة إلى أن علاقتها بجلال الشرقاوي ما زالت قوة جدًا، كما أنها تعلمت منه احترام وقت المحاضرات والتشديد على حفظ وإتقان الأدوار، والشخصيات المسرحية.

واختتمت حديثها مشيرة إلى أنه هنأها عند تعيينها معيدة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ووثق فيها وتركها تنفذ أحد المشروعات الخاصة به أثناء سفره.

تحدث المخرج الشاب مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن المشاركة في الندوة لتقديم شهادة عن الفنان جلال الشرقاوي، مؤكدًا أنه مهما تحدث عنه لن يوفيه حقه.

وأثناء كلمته عبر جلال الشرقاوي عن سعادته بهذا التكريم، قائلًا: "حاسس إن كفاح الـ 50 سنة اللي فاتوا خدت تمنهم اللحظة دي"، كما وجه الشكر إلى مؤسس المهرجان الدكتور أشرف زكي لهذا النجاح المشهود في أول دورة للمهرجان، وأكد أن الأجيال الشابة ستشعر بنجاح المهرجان خلال السنوات القادمة.

وأشار "الشرقاوى" إلى أنه تعلم الالتزام والنظام، وكان هذا أساس عمله في الفن طوال حياته، كما انتهز الفرصة لتقديم ملاحظتين عما حدث أثناء حفل افتتاح المهرجان، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يتخلى عن دور المعلم، فأكد قائلًا: "سمعت كثيرًا مقولة إن الفن قوة ناعمة، وهذا صحيح، فالفن توأم للأمن، ويستطيعان معًا للقضاء على الإرهاب".

تابع "الشرقاوي" حديثه قائلًا: "ولكنني أعترض على وصف الفن بكلمة "الناعمة" لا بد أن نسميها "القوة الخلاقة"، وأتمنى أن نستخدم هذا المصطلح خلال السنوات المقبلة".

وأضاف "الشرقاوي" أن ملاحظته الثانية كانت على الفيلم القصير الذي عرض أثناء الحفل الافتتاحي، حينما تحدث الفنان محمد صبحي والناقد الدكتور حسن عطية عن الموهبة، قائلا: "أنا أرى أن كلمة "الموهبة" غامضة وبلاغية، ولكن المصطلح الحقيقي لابد أن يكون القوة الداخلية للممثل، الذي إذا لم تتم تنميتها ستموت".

يذكر أن الندوة قدمها أستاذ الدراما والنقد محمد رفعت، وأدارها الدكتور مدحت الكاشف، ويحاوره على المنصة الفنانة الدكتورة سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

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