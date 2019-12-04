جلال الشرقاوي باكيًا: كفاح 50 عامًا حصدت ثماره اليوم

أعرب الفنان جلال الشرقاوي، عن سعادته، وشكره لمهرجان مسرح الإسكندرية العربي، ومصمم المهرجان الدكتور أشرف زكي، وإدارة المهرجان، لهذا النجاح المشهود.



وأضاف "الشرقاوي" باكيًا، أن 50 عامًا من الكفاح، وهو مشواره الفني والعلمي، قد حصد ثماره في تلك اللحظة، بعبارات وكلمات الثناء من طلابه، وأولاده، على مدى الأجيال، ووجوده اليوم بين الحضور، وبإطلاق اسمه على دورة المهرجان، هذا المشروع العظيم.



وأوضح قائلًا: "تعلمت الالتزام، والنظام، فالفن له تعريفات كثيرة، وأحد تعريفات الفن هو النظام، ولا يمكن المساس بأساس من أسس الالتزام بهذا النظام، وأولها النظام في الموعد".



وقال مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي: "تعلمت العمل تحت ضغط بفضل أستاذي الفنان جلال الشرقاوي، وضمن الدراسة التي أفادتني كثيرًا، كيف أكون قادرًا على الفصل بين الأشياء، سواء كنت ممثلًا أو مخرجًا".



وتابع: "كنت محظوظًا بالاشتراك في عملين لجلال الشرقاوي، "مسرحية تاجر البندقية"، ومسرحية "دنيا أراجوزات"، وتعلمت منه العمل وإجادة أدواري بدقة، وشرف لنا أن تحمل الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي اسم جلال الشرقاوي".



جاء ذلك خلال ندوة "الأستاذ في عيون الأجيال.. جلال الشرقاوي نموذجًا"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.