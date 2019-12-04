جونسون يشدد على أهمية تكاتف حلف شمال الأطلسي

شدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على أهمية تكاتف حلف شمال الأطلسي، الناتو،

قائلًا خلال جلسة عمل جمعت رؤساء دول وحكومات الحلف الـ 29 اليوم الأربعاء بمدينة واتفورد القريبة من لندن: "من المهم جدا أن يتكاتف الحلف".



وغلبت الخلافات بين الشركاء في الناتو على قمتهم التي بدأت أمس وتنتهي اليوم، إضافة إلى خلافات بشأن التوجه الذي يجب على الحلف تبنيه مستقبلا.



وشدد جونسون على أن ما يربط الدول الأعضاء بالحلف "أكثر بكثير مما يفرقها "، وأكد أيضا أن الضمانة الأمنية التي تحملها عبارة "الجميع من أجل واحد، والواحد من أجل الجميع" أثبتت جدواها، مضيفا أن مباحثات يوم أمس بين قادة الحلف تناولت مستقبل الحلف والوضع في سوريا.



وأشار للتوغل التركي في مناطق الشمال السوري، والذي يقابل بانتقاد من قبل معظم الحلفاء داخل الناتو، قال جونسون إنه كان هناك نقاش "جيد جدا" بهذا الشأن.



يشار إلى أن جونسون حرص كمضيف لقمة الناتو في بريطانيا بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف، على عدم الظهور بقوة.