ضبط عنصرين إجراميين بـ750 جرام هيروين فى الشرقية

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالشرقية؛ لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري.



أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، اتجار عاطلين – "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، في المواد المخدرة متخذان من محل إقامتهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة المركز، وعثر بحوزتهما على 750 جرام هيروين، بندقية خرطوش، 4 طلقات لذات العيار، ومبلغ مالي.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.