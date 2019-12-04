إليسا سعيدة بحفل "أوبرا" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. والجامعة: "الحدث الأبرز فنيًا" هذا العام

أعربت "ملكة الإحساس" النجمة إليسا عبر حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها البالغة بإحياء الحفل الفني الكبير الذى سيقام علي خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجاء ذلك مع اقتراب موعد الحفل الذى من المقرر أن يقام ١٣ الشهر الجارى.



ومن جهة أخرى انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من وضع كل الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، وذلك بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء للقيام بالترتيب والتنسيق الكامل وتوفير كل العناصر الفنية التي من شأنها تنظيم الحفل علي أعلي مستوي من الإتقان انطلاقًا من حرص إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على أن يصبح هذا الحفل بمثابة الحدث «الأبرز فنيًا» بمناسبة نهاية عام ٢٠١٩ واستقبال عام جديد ، كما وضعت إدارة الجامعة أيضًا هدفًا رئيسيًا تسعى من أجل تحقيقه، وهو أن يخرج الحفل على قدر كبير من التميز بما يليق باسم الجامعة ومكانتها الموموقة بين جامعات العالم.



الجدير بالذكر أن حفل "ملكة الإحساس" إليسا يأتي ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى بهدف إثراء الساحة الغنائية انطلاقًا من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تمتلك مسرحًا يسع ١٢٠٠ مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عالٍ من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.