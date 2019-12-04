انطلاق فعاليات المرحلة الـ10 من مبادرة "كلنا واحد" بالمحافظات

أطلقت مديريات الأمن المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبير من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.



كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.