"الداخلية" توجه قافلة خدمية لتقديم الرعاية للمواطنين فى المنيا

أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم كل التخصصات، لتقديم كل أوجه الرعاية للمواطنين بمحافظة المنيا، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على اعتماد كل الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، لا سيما استخراج الأوراق الثبوتية، فقد تم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالمحافظة.



وإيمانًا بأهمية تعزيز روح التكافل والانتماء لدى النشء الصغير لما له من دور إيجابي تجاه المجتمع، فقد تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمحافظة بهدف غرس مبادئ المسئولية المجتمعية لديهم.



وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.