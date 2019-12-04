تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5548 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1850 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وضبط 200 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير " و6 دراجات نارية مخالفة و27 مخالفة "موقف عشوائى" و45 مخالفة شروط الترخيص و30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.