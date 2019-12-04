أمير كرارة يتخلى عن شاربه بسبب "الاختيار"

طرحت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني الـ"بوستر" الرسمي لمسلسل "الاختيار"، وظهر عليه الفنان أمير كرارة لأول مرة، منذ سنوات طويلة بدون شارب، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية، وعرف شارب أمير كرارة بـ"شنب باشا مصر".



مسلسل "الاختيار" يتناول قصة حياة الشهيد المنسي، ويستعد صناع العمل لبدء التصوير بداية من الأسبوع المقبل، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي، ويشارك فيه في بطولته الفنان أحمد العوضي.



يذكر أن أخر أعمال أمير كرارة، في الدراما المصرية، مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وكانت أخر أعماله السينمائية فيلم "كازبلانكا" الذي عرض خلال موسم أفلام العيد.