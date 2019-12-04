ضبط شركة تبث مواد إعلامية على موقع تواصل اجتماعي بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط شركة لبثها مواد إعلامية على أحد مواقع التوصل الاجتماعي بدون ترخيص.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إنشاء شخصين "محددين" شركة بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، متخذان من الشركة ستارًا لإدارة إحدى القنوات وبثها على أحد مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت "بدون تصريح من الجهات المعنية، بالمخالفة للقانون".



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة والتقابل مع مدير إدارى بالشركة، وبالتفتيش تم ضبط 2 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها عدد من البرامج المقلدة والمنسوخة وبرومو برنامج القناة- 2 وحدة تخزين خارجية مُحمل عليها عدد من حلقات محتوى القناة- راوتر لرفع المحتوى على الإنترنت- سويتش.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.