هبوط أرضي في قنا والسكرتير العام ينتقل للموقع

انتقل كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، اليوم الأربعاء، إلى قرية العليقات بمركز قوص جنوبي المحافظة؛ لتفقد منطقة الهبوط الذي حدث بطريق مدخل القرية بمنطقة نجع معوض، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.



وأوضح محافظ قنا أن الهبوط حدث أثناء أعمال تطهير مصرف القوادر الموازي للطريق بطول 25 مترا تقريبا، ولم يؤثر على حركة المرور، مشيرا إلى أنه تم عمل التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المارة، حيث تم حفر منطقة الهبوط ووضع التربة الزلطية بها تمهيدا لرصفها.



وأضاف أنه جار التنسيق مع المسئولين بمديرية الموارد المائية والرى لتبطين جوانب الترعة لمنع تكرار الهبوط مرة أخرى، والحد من الحوادث حفاظا على حياة المواطنين.