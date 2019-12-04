توقيع الكشف الطبي على 1697 حالة في قافلة بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية أبو خلقة بمركز دير مواس جنوب المحافظة خلال يومي 2 و3 ديسمبر الحالي، ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية.



قالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1697 حالة مترددة منها 364 حالة جراحة، و435 أطفال، و170 حالة جلدية و314 باطنة، و123 قلب، و57 أسنان، و130 نساء، و19 تنظيم أسرة إلى جانب أخذ عينات لإجراء تحاليل لعدد 93 حالة، وعمل 111 أشعة وموجات صوتية و21 رسم قلب، وتم عقد ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ166 حالة وتحويل 62 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى وجود 9 عيادات متنقلة بتنظيم الأسرة.



وأكدت أن القوافل تهدف إلى تقليل المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.