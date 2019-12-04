"الداخلية" تنظم رحلة نيلية لذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن القاهرة، احتفالية لعدد من طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم "من ذوى الإعاقة" بنطاق محافظة القاهرة، في مقر أحد أندية الشرطة، حيث تم استقبالهم بالورود، واصطحابهم فى رحلة نيلية.



وتضمن برنامج الحفل عروضًا وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب، لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.



وكان للزيارة أثرًا طيبًا في نفوس الطلاب والمشرفين بالمدرسة، الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية، لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية.



ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرتي "كلنا واحد – حياة كريمة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.