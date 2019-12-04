إطلالة جريئة لـ نرمين ماهر في أحدث ظهور لها (صورة)

شاركت الفنانة نرمين ماهر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "ماهر" في الصورة بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية فستان نصف كم قصير منقوش بالرسومات، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمالها، وعلقت عليها بقولها: "تجاهل كل ما يؤذيك، وأعمل زي التمثال دا.. مساءكم جميل"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين ماهر، كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته علي ربيع، سهر الصايغ، صابرين، صلاح عبدالله، ولاء الشريف، مايان السيد، كريم عفيفي، أحمد سلطان، حنان سليمان، محمد محمود، وعزوز عادل، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

