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مصر

الخشت يرأس أول اجتماع لمركز الدعم النفسي بجامعة القاهرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاجتماع التأسيسي الأول لمركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، للتصدي لحالات الإنتحار بين الشباب، في إطار الدور التنويري للجامعة في صياغة العقل المصري وإعادة بنائه، بحضور نواب رئيس الجامعة ومساعديه ومستشاريه، وعميد كلية الآداب، ووكيلي كلية الآداب والطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس قسم الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب.

وقال الخشت، خلال الإجتماع، إن المبادرة التي أطلقتها الجامعة أمس، تلقاها المجتمع بقبول ولابد من العمل الجاد عليها، موجهًا ببدء العمل بالمركز خلال ٣ أسابيع، بمقره بالمدينة الجامعية، بعد وضع لائحة العمل وتشكيل مجلس إداراة المركز من أقسام الطب النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع.

وأكد رئيس الجامعة، على أن مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، يختص بفئة طلاب الجامعات، وأن دوره لا يقتصر على البحوث بل يهتم بلقاء الطلاب والإستماع لهم، مشددًا على ضرورة مشاركة قسم الطب النفسي، حيث يحتاج الطلاب للدعم النفسي والعلاج المعرفي لأن معظم المشاكل تأتي من طريقة التفكير.

ووجه بضرورة تحويل الحالات التي تحتاج للعلاج لعيادات الطب النفسي بالقصر العيني لمتابعتها، وبعض الحالات الأخرى يتم متابعتها من خلال المركز، مشددًا على أن يتجاوز دور المركز الأمراض النفسية ويكون له دور اجتماعي.

وأوضح أن مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، يتكون من أربع وحدات أساسية هي وحدة البحوث الميدانية وجمع البيانات، ووحدة دعم الحوار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووحدة المساندة النفسية والتنمية الذاتية، ووحدة المساندة والإرشاد الأسري.

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