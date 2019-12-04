إحباط تهريب 72 عملة أثرية نادرة عبر ميناء سفاجا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب 72 قطعة عملة معدنية وميدالية تذكارية أثرية عبر ميناء سفاجا البحري.



أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لأمن الموانئ، اعتزام "بحار"، مقيم الحدائق بالقاهرة"، تهريب عملات أثرية لخارج البلاد، حال قيامه بإنهاء إجراءات تعيينه على إحدى البواخر المتراكية على رصيف الميناء.



عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش المتهم، أسفرت أعمالها عن ضبط 72 قطعة "عملة "يشتبه فى أثريتها، وميدالية تذكارية.



وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.