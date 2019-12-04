الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان يلتقى شركاء التنمية الأوروبيين لمناقشة رؤية قطاع المياه والصرف

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شركاء التنمية الأوروبيين، لمناقشة رؤية واستراتيجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مجهودات الوزارة خلال السنوات الخمس السابقة، فيما يتعلق برفع كفاءة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من النواحي الفنية والمؤسسية، والتي تبنتها الوزارة منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، بجانب استعراض ورقة السياسات الخاصة بالقطاع منذ عام ٢٠١٠، والإجراءات والخطط التى نفذتها الوزارة تماشيًا مع إعادة الهيكلة، وتحديد الأدوار المختلفة للجهات العاملة بقطاع المرافق، موضحًا أن الوزارة تعمل من خلال عدة محاور رئيسية، أهمها العمل على تحسين مستوى الخدمات التي يؤديها مقدمو الخدمة (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالمحافظات – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تقدم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة).

كما استعرض وزير الإسكان، الإطار المؤسسي للجهات العاملة بقطاع المرافق تحت مظلة وزارة الإسكان، حيث يتمثل الإطار المؤسسي في وجود قطاع المرافق المسئول عن التخطيط للبرامج على المستوى القومي والاستراتيجي، ووضع ومراجعة السياسات العامة بالقطاع، وكذلك أعمال المتابعة والتقييم، ومتابعة إدارة منظومة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى استعراض دور الجهات التنفيذية لمشروعات المياه والصرف الصحي الكبرى، مثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه يتم دعم دور الجهاز التنظيمي لمراقبة جودة الخدمة المُقدمة وحماية المستهلك، سواء للخدمات المُقدمة من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، أو الخدمات المُقدمة بالمدن الجديدة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أنه تم خلال اللقاء، استعراض الدور الذي تقوم به وحدة متابعة المشروعات بالوزارة، والتي تمثل قطاع المرافق في متابعة المشروعات، وعمل التنسيقات اللازمة للإسراع بمعدلات التنفيذ مع الجهات المنفذة، سواء الهيئات الاقتصادية التابعة، أو شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وذلك لتعظيم الفائدة من الاستثمارات المُتاحة بهذا القطاع.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه فى ختام اللقاء، تم استعراض صور التعاون المقترحة مع شركاء التنمية الأوروبيين فيما يتعلق بمشروعات التحلية، والمشروع القومي لصرف صحي المناطق الريفية، وتم التأكيد على ترحيب الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية في مشروعات الدعم الفني، على أن يتم استكمال المناقشات مع فريق العمل بالوزارة، لوضع تصور وخطة لاستكمال واستمرار هذا التعاون بطريقة فعالة، مع ضرورة دعم التنفيذ بطريقة فعالة، والإسراع بمعدلات التنفيذ بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الجاري تنفيذ المشروعات بها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة ضابط ومجند خلال مطاردة مسجل خطر بالغردقة

منذ يوم

تفاصيل آخر "إييييه" لـ شعبان عبدالرحيم فى السعودية

منذ حوالي 15 ساعة

"معركة الأجراء".. تكسير عظام بين أيمن نور ومعتز مطر على رئاسة "الشرق"

منذ يوم

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

الصور

image description

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

أيام زمان

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

ads

نجم الساعة

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

الصحة

علماء يطورون آلية جديدة لعلاج سرطان البنكرياس

دراسة تحذر من انخفاض الخلايا الليمفاوية

قناع للوجه لمكافحة توقف التنفس أثناء النوم والشخير

من جديد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال والمراهقين

الرئيس نيوز

وزير الخارجية يتوجه إلى روما للمشاركة في منتدى الحوار المتوسطي

مصر تواجه التزامات دولية بقيمة 15.6مليار دولار خلال العام المالى الحالي

حركة تنقلات فى مديرية أمن القاهرة

شاهد.. مواعيد عرض برنامج "من مصر" على CBC

منوعات

تباطؤ الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية في 2019

أسترالية تلقى بقايا منزلها المدمر بسبب حرائق الغابات أمام البرلمان

قائد مانشستر سيتى السابق يعرض سيارته فى مزاد علنى

الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا لجمع نحو 29 مليار دولار لعام 2020

كشكول

الخشت يرأس أول اجتماع لمركز الدعم النفسي بجامعة القاهرة

عميد إعلام بني سويف: كليات الإعلام لم تحدث لوائحها منذ ٢٠٠٢

بالأرقام.. أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي والمدارس في مصر

جمال الشاعر: مشكلة الإعلام تكمن في التشريعات الحالية

إسلام سياسي

مرصد الإفتاء: 12 هجومًا إرهابيًّا في 6 دول خلال الأسبوع الماضي

"الصوفية" تحذر أتباعها من الاشتباك مع المتشددين عبر منصات التواصل

المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ "داعش"

"Tam Tam "..تطبيق جديد يستعين به داعش لتنفيذ عملياته الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

الاتحاد العام للأدباء العرب ينعى الأديب السعودى "أبو مدين"

عرض "الممر" فى نادى السينما بالمركز الثقافى بطنطا

"نقوش".. ديوان جديد للشاعر عاطف بركات

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك