"الآثار": افتتاح قصر البارون ومتحف بالغردقة قريبًا

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لأول مرة يتم افتتاح متحف جديد في الغردقة خلال بضع أسابيع بالشراكة مع القطاع الخاص، باعتبار أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن قصر البارون سيتم افتتاحه قريبًا، بالإضافة إلى الاهتمام بكل المتاحف بالأقاليم المختلفة ومن الأشياء المهمة إعادة تشغيل متحف طنطا الذي يعد منارة ثقافية لأهل طنطا.



وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور متحف سوهاج الذي يعد من أهم الإنجازات السياحية في الصعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح متحف كفر الشيخ ليكون منارة توعوية وثقافية لأهلنا هناك، إلى جانب المتحف المصري الكبير للاهتمام وزيارة الرئيس السيسي المتكررة لموقعه ومتابعة الإنشاءات.